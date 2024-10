Stemming over chatcontrole opnieuw van Europese agenda gehaald

Een geplande stemming over het invoeren van chatcontrole is opnieuw van de Europese agenda gehaald, omdat er nog altijd een blokkerende minderheid is. Aanleiding is de bekendmaking van het Nederlandse standpunt over de maatregel, waarbij chatberichten van burgers op ongewenste inhoud worden gecontroleerd. Gisteren maakte minister Van Weel van Justitie en Veiligheid bekend dat Nederland zich van stemming zal onthouden.

Eind juni wilde toenmalig EU-voorzitter België binnen de Raad over een eigen versie van het plan stemmen, maar toen bleek dat er onvoldoende voorstemmers waren. De nieuwe EU-voorzitter Hongarije kwam met een aangepast voorstel (pdf) waar opnieuw allerlei organisaties, securitybedrijven en experts voor waarschuwden. Nu er opnieuw onvoldoende voorstemmers zijn heeft ook Hongarije besloten het onderwerp van de agenda te halen, meldt Netzpolitik.

Een woordvoerder van de Raad van de Europese Unie laat weten dat Hongarije actief overleg voert met alle lidstaten, waardoor het onderwerp volgende week wel weer terug op de agenda kan komen. Het onderwerp chatcontrole staat volgende week nog wel op de agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ). Dit orgaan komt op 9 en 10 oktober bij elkaar en bestaat uit de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van de EU-lidstaten.

Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid laat het volgend aan de Tweede Kamer over de JBZ-Raad van volgende week weten (pdf): "Uw Kamer is bij brief van 1 oktober jl. apart en uitgebreid geïnformeerd over het kabinetsstandpunt inzake een compromisvoorstel, dat in september door het Hongaars voorzitterschap werd gepresenteerd. Nederland heeft besloten zich te onthouden van het innemen van een positie en dit actief kenbaar te maken. Nederland zal daarmee worden gerekend tot de landen die de algemene oriëntatie niet steunen. Het compromisvoorstel is van de agenda van het Comité van permanente vertegenwoordigers (Coreper) van 2 oktober 2024 gehaald. Op dit moment is het de verwachting dat het compromisvoorstel tijdens de JBZ-Raad besproken zal worden."