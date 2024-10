Thunderbird krijgt feature voor overzetten accountinstellingen naar Androidversie

De desktopversie van Thunderbird krijgt een feature waarmee gebruikers hun accountinstellingen naar de Androidversie kunnen overzetten die later deze maand verschijnt. De feature moet ervoor zorgen dat gebruikers niet opnieuw hun accountinstellingen moeten invoeren. Thunderbird voor Android is de eerste mobiele versie van de e-mailclient.

Voor het overzetten van de accountinstellingen zal er in eerste instantie met QR-codes worden gewerkt, totdat de 'Account Sync' functionaliteit beschikbaar is. Door het eenvoudiger voor gebruikers te maken om hun accounts naar de Androidversie over te zetten wil Thunderbird het aantal mobiele gebruikers snel laten groeien en tegelijkertijd bestaande gebruikers binnen het Thunderbird-ecosysteem behouden.