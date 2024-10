Cyberadviseur Witte Huis: verzekeraars moeten losgeld ransomware niet dekken

Verzekeringsmaatschappijen moeten het losgeld dat slachtoffers van ransomware betalen niet meer dekken, aangezien dit het betalen van criminelen aanmoedigt. Dat stelt Anne Neuberger, cyberadviseur van het Witte Huis, in een opiniestuk voor de Financial Times. Volgens Neuberger zorgt ransomware wereldwijd voor grote financiële schade. Er zijn echter basale beveiligingsmaatregelen die organisaties kunnen nemen om zich te beschermen.

"Het Witte Huis heeft een aantal practices samengesteld, waaronder het maken en testen van back-ups, versleutelen van data en uitrollen van netwerkmonitoring en multifactorauthenticatie, die een grote impact hebben op het risico van een succesvolle ransomware-aanval, en de mogelijkheid om die te beheersen", aldus de cyberadviseur. Het document waar Neuberger naar wijst dateert van 2021 en bevat een aantal algemene maatregelen (pdf).

Naast het nemen van beveiligingsmaatregelen wijst ze ook naar verzekeringsmaatschappijen die via cyberverzekeringen het losgeld vaak vergoeden. Zo zouden verzekeraars het gebruik van effectieve cybersecuritymaatregelen moeten verplichten en verifiëren, net zoals een brandalarm voor een woningverzekering verplicht is, stelt de cyberadviseur. Sommige verzekeraars dekken ook het losgeld. Iets dat volgens Neuberger het betalen van losgeld juist aanmoedigt. "Dit is een zorgwekkende werkwijze die moet stoppen."