Australië gaat kleine bedrijven gratis ondersteunen in geval van cyberaanval

De Australische overheid gaat kleine bedrijven die het doelwit van een cyberaanval worden gratis ondersteuning bieden. Dat heeft minister voor kleine bedrijven Julie Collins aangekondigd. Volgens de bewindsvrouw kan een cyberincident een klein bedrijf gemiddeld 46.000 Australische dollars kosten, wat omgerekend 28.500 euro is.

De regering heeft nu een bedrag van 11,1 miljoen dollar beschikbaar gemaakt om kleine bedrijven in het geval van een cyberaanval één-op-één te helpen met herstel en cyberweerbaarder te worden. Minister voor cybersecurity Tony Burk stelt dat de Australische overheid als het om cybersecurity gaat met alle bedrijven wil samenwerken, ongeacht hoe groot ze zijn. "We hebben ons doel duidelijk gemaakt - we zullen tegen 2030 een wereldleider op het gebied van cybersecurity zijn, en kleine bedrijven zijn daarbij cruciaal."