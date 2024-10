Minister: leeftijdsverificatie met gewaarborgde privacy complex probleem

Online leeftijdsverificatie waarbij de privacy van mensen wordt gewaarborgd is een complex probleem, aldus minister Beljaarts van Economische Zaken. Tijdens een debat in de Tweede Kamer over de Europese Digital Services (DSA) kreeg de minister vragen over over online leeftijdsverificatie. "Ondanks een hoop onderzoek is er op dit moment nog geen veilige en privacyvriendelijke manier om je leeftijd online te verifiëren. Hier heb ik vragen over. Hoe denkt de minister deze verplichting te kunnen handhaven zolang er nog geen goede leeftijdsverificatie op het internet is?", stelde GroenLinks-PvdA-Kamerlid Kathmann de vraag in het kader van het verbod op gerichte reclames aan minderjarigen wat sinds de DSA van kracht is.

De ChristenUnie merkte op dat veel Europese landen op het gebied van leeftijdsverificatie nationaal verder zijn en verder willen dan Nederland. "Zo voert Spanje een leeftijdsverificatiesysteem in voor sites met pornografische content, zodat minderjarigen er geen toegang toe krijgen. Ook in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk is al nationale wetgeving bezig op specifiek dit onderwerp. In Nederland is online pornografisch materiaal nog heel toegankelijk voor minderjarigen, juist omdat leeftijdsverificatie nog een wassen neus is en er onvoldoende waarborgen zijn", stelde Kamerlid Ceder.

Wat betreft het verbod op gepersonaliseerde advertenties aan minderjarigen liet minister Beljaarts weten dat platforms zullen moeten vaststellen of ze wel of niet met een minderjarige te maken hebben. "Leeftijdsverificatie is dus noodzakelijk. In Europa wordt door de Commissie hard gewerkt aan standaarden voor leeftijdsverificatie. Wij moedigen dat uiteraard aan en denken daar ook over mee. Het uitgangspunt moet daarbij zijn dat het recht op privacy gewaarborgd blijft. Dat maakt het een complex probleem."

Verder mekte de bewindsman op dat er voor socialmediaplatforms geen plannen zijn om online leeftijdsverificatie verder wettelijk te borgen. "Online leeftijdsverificatie wordt in de DSA genoemd als maatregel die onlinediensten kunnen nemen ten behoeve van de bescherming van de rechten van een kind. Verdere uitwerking hiervan zal gezien de maximale harmoniserende werking van de DSA op Europees niveau moeten gebeuren."