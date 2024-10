Minister ziet standaard uitschakelen van gerichte advertenties niet zitten

Minister Beljaarts van Economische Zaken is geen voorstander van het standaard uitschakelen van gerichte advertenties voor internetgebruikers, zoals GroenLinks-PvdA wil. Vorige week tijdens een debat in de Tweede Kamer over de Europese Digital Services Act (DSA) noemde Kamerlid Kathmann gerichte advertenties 'het gitzwarte boegbeeld van het surveillancekapitalisme'.

Volgens het GroenLinks-PvdA-Kamerlid verdienen grote bedrijven 'dikke centen' door uitgebreide profielen te maken met allerlei informatie van internetgebruikers. "Dit is enorm gevaarlijk voor je privacy en ook voor je veiligheid. Maar zolang het voor big tech loont om je zo te profileren, zullen ze dat blijven doen. Maar zolang het voor big tech loont om je zo te profileren, zullen ze dat blijven doen", aldus Kathmann. De DSA verbiedt gerichte advertenties aan kinderen.

"Gezien het feit dat liegen over je leeftijd zo makkelijk is, is het dan niet logisch om gerichte advertenties standaard voor iedereen uit te zetten? Is dit niet de enige manier waarop je zeker weet dat onlinekinderrechten niet worden geschonden? Wat mij betreft werken we toe naar een verdienmodel waarbij gericht adverteren überhaupt niet meer mogelijk is, te beginnen met de grote platforms", merkte het Kamerlid op.

Kathmann stelde dat het standaard uitzetten van gerichte advertenties voor iedereen de beste weg is en vroeg vervolgens de minister of die zich hiervoor wil inzetten. Volgens de minister zijn er ook mensen die blij zijn met gerichte advertenties, omdat ze daardoor minder irrelevante advertenties te zien krijgen. "Bovendien zijn gerichte advertenties ook nuttig voor bedrijven met een klein advertentiebudget; denk aan mkb'ers", aldus de bewindsman.

Het GroenLinks-PvdA-Kamerlid liet daarop weten dat gericht adverteren op kinderen verboden is, maar dit nog niet te handhaven valt. "Ja, er zijn mensen die heel blij zijn met gerichte advertenties. Maar we gaan die ook niet verbieden. De mogelijkheid staat alleen uit. Als je die als volwassene dan wel wilt, zet je die aan", ging ze verder. "Ik hoop dat de minister het met me eens is dat we moeten kunnen handhaven dat er niet gericht op kinderen wordt geadverteerd, want dat mag niet meer van de wet. Dat kunnen we bijna niet handhaven. Dan is de enige manier toch om die advertenties voor iedereen uit te zetten."

"Ik zie de oplossingsgerichtheid", reageerde minister Beljaarts. Toch is hij geen voorstander van het standaard uitschakelen van gerichte advertenties. "Met de informatie die wij hebben, zien we niet de noodzaak om deze radicale maatregel te nemen. Uiteraard gaan wij ook af op de informatie die wij tot ons krijgen; die hebben wij sinds 2020 gevoed, om de DSA te maken zoals die nu is."