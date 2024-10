EU-hof: commercieel belang kan bij verkoop klantdata gerechtvaardigd belang zijn

Een commercieel belang kan bij de verkoop van klantgegevens in sommige gevallen een gerechtvaardigd belang zijn, zolang dit niet in strijd met de wet is. Dat heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie gesteld in een zaak over een boete van 525.000 euro die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aan de tennisbond KNLTB oplegde. Volgens de AP had de KNLTB met het verstrekken van ledengegevens aan een webshop voor tennisproducten en de Nederlandse Loterij Organisatie de AVG geschonden, omdat leden geen toestemming was gevraagd.

De KNLTB ging in beroep bij de rechtbank Amsterdam, waarop die het Hof vroeg om een prejudiciële beslissing over de term 'gerechtvaardigd belang'. Het verwerken van persoonsgegevens is volgens de AP altijd een inmenging op het fundamentele recht op bescherming van persoonsgegevens. "Daardoor is iedere verwerking in beginsel onrechtmatig", aldus de AP. In veel gevallen is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk. Daarom biedt de AVG een juridische basis om tóch persoonsgegevens te mogen verwerken. Deze basis bestaat uit zes grondslagen. Eén daarvan is een gerechtvaardigd belang.

"U mag persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om uw zogeheten ‘gerechtvaardigd belang’ te behartigen", laat de AP weten. Voordat er sprake is van een gerechtvaardigd belang moet er wel aan drie voorwaarden zijn voldaan. Zo heeft de gegevensverwerker daadwerkelijk een gerechtvaardigd belang. Niet elk belang kwalificeert namelijk als een gerechtvaardigd belang. De verwerking van de gegevens is noodzakelijk voor dit belang en er is een afweging gemaakt tussen de belangen van de gegevensverwerker en die van de personen van wie de gegevens worden verwerkt.

'Sterke band creëren'

Volgens de KNLTB had het een gerechtvaardigd belang, namelijk het creëren van een sterke band tussen de tennisbond en zijn leden, en in het kunnen bieden van meerwaarde aan het lidmaatschap, in de vorm van kortingen en aanbiedingen bij partners, waardoor die leden tegen een betaalbare en toegankelijke prijs kunnen tennissen. De tennisbond vindt dat elk belang een gerechtvaardigd belang kan zijn, zolang dat belang niet in strijd is met de wet. De AP stelt dat er alleen sprake is van een gerechtvaardigd belang als dit in een wet is vastgelegd, wat in het geval van de verkoop van klantgegevens voor een commercieel belang niet zo is.

Het Hof stelt nu dat het niet heeft uitgesloten dat een commercieel belang van een bedrijf of organisatie, bestaande in de promotie en verkoop van advertentieruimte voor marketingdoeleinden, kan worden aangemerkt als een gerechtvaardigd belang. In deze omstandigheden kan een commercieel belang van de verwerkingsverantwoordelijke een gerechtvaardigd belang zijn, zolang dit niet in strijd is met de wet.

Als er sprake is van een gerechtvaardigd belang moet de verwerkingsverantwoordelijke alle andere AVG-verplichtingen gewoon nakomen, laat het Hof verder weten. Wanneer een sportbond als de KNLTB tegen betaling persoonsgegevens van zijn leden wil verstrekken aan derden, moet ook worden vastgesteld of het mogelijk is om leden vooraf hierover te informeren en toestemming te vragen of hun persoonsgegevens aan derden mogen worden doorgegeven voor reclame of marketing.

'Relevante en passende verhouding'

Nu de vraag van de rechtbank Amsterdam is beantwoord moet die opnieuw over de zaak oordelen. Daarbij stelt het Hof dat de rechtbank ook rekening moet houden met het feit dat de KNLTB gegevens van leden aan de Nederlandse Loterij Organisatie heeft verstrekt. In dit geval is het de vraag of er sprake is van een 'relevante en passende verhouding'. In het geval van de webshop voor tennisproducten is die een stuk duidelijker.

"Bovendien kan de verwerking van dergelijke gegevens in bepaalde omstandigheden nadelige gevolgen hebben voor de leden van de betrokken tennisverenigingen, aangezien deze activiteiten deze leden kunnen blootstellen aan de risico’s die verbonden zijn aan de ontwikkeling van gokverslaving", merkt het Hof op. Wanneer de rechtbank Amsterdam nu uitspraak doet is onbekend.