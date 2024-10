GroenLinks-PvdA wil opheldering over uitlezen van telefoons door politie

GroenLinks-PvdA heeft ministers Van Weel van Justitie en Veiligheid en Uitermark van Binnenlandse Zaken om opheldering gevraagd over het uitlezen van telefoons door de politie. De partij wil onder andere weten of politie biometrische gegevens, zoals een vingerafdruk- of gezichtsscan, gebruikt als verdachten weigeren zelf hun toestel te ontgrendelen. Aanleiding is een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie dat politie data op telefoons ook bij lichte misdrijven mag doorzoeken.

"Wat is uw reactie op deze uitspraak van het Europese Hof? Wat is de reactie van de Nationale Politie? Kunt u ook de Autoriteit Persoonsgegevens vragen om haar zienswijze en deze doen toekomen aan de Kamer?", vragen GroenLinks-PvdA-Kamerleden Kathmann en Mutluer aan de bewindslieden. De ministers moeten ook duidelijk maken of ze, net als de Kamerleden, vinden dat politie uiterst terughoudend moet zijn met het uitlezen van telefoons en de bevoegdheid alleen moet inzetten met toestemming van de rechter bij zware misdrijven.

"Wat is het huidige protocol voor het uitlezen van telefoons van verdachten? Wanneer wordt hier wel/niet toe besloten en welke toestemming is vereist voordat dit gebeurt? Is het protocol hetzelfde bij privételefoons als bij tweede telefoons die vermoedelijk gebruikt worden voor criminele activiteiten?", vragen Kathmann en Mutluer verder. Die willen ook weten of Van Weel en Uitermark aanleiding zien om de bevoegdheid in nationale regelgeving verder uit te breiden tot lichte misdrijven.

De Kamerleden willen ook weten hoe de belangen van opsporing, privacy, onschuldpresumptie en cyberveiligheid tegen elkaar worden afgewogen bij het besluit om wel of niet een telefoon uit te lezen. Afsluitend willen Kathmann en Mutluer duidelijkheid over de manier waarop politie nu toegang tot een toestel weet te krijgen. "Wordt er wel eens gebruik gemaakt van biometrische gegevens van verdachten, zoals vingerafdrukken voor vingerafdrukscanners of gezichten (FaceID), om bij weigering van verdachten om een telefoon te ontgrendelen dit alsnog voor elkaar te krijgen en zo ja, hoe vaak komt dat voor?" De ministers hebben drie weken om met een reactie te komen.