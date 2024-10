Microsoft dicht actief aangevallen kwetsbaarheden in Windows

Tijdens de patchdinsdag van oktober heeft Microsoft meer dan honderd kwetsbaarheden in verschillende producten verholpen, waaronder twee beveiligingslekken in Windows waar aanvallers actief misbruik van maken. Tevens zijn twee problemen in Windows gepatcht waardoor systemen zonder enige interactie van gebruikers op afstand door aanvallers zijn over te nemen.

De eerste actief aangevallen kwetsbaarheid (CVE-2024-43573) bevindt zich in het Windows MSHTML-platform, waarin Microsoft de afgelopen maanden meerdere beveiligingslekken verhielp die al voor het uitkomen van de updates actief werden misbruikt. Via het beveiligingslek proberen aanvallers het doelwit een malafide bestand te laten openen dat op een PDF-bestand lijkt, maar in werkelijkheid een MSHTML-bestand is dat via Internet Explorer wordt uitgevoerd, ook al is de browser op het systeem uitgeschakeld.

De tweede kwetsbaarheid (CVE-2024-43572) die Microsoft deze maand heeft gerepareerd en al voor het uitkomen van de patch werd misbruikt bevindt zich in de Microsoft Management Console. In dit geval moet een aanvaller het slachtoffer zover zien te krijgen om een malafide MMC snap-in te laden. Via de Microsoft Management Console is het mogelijk om admintools te maken, opslaan en openen. Een snap-in is een tool die binnen MMC wordt gehost. Microsoft geeft geen verdere details over de aard en omvang van het misbruik.

Twee andere beveiligingslekken die deze maand opvallen, maar die volgens Microsoft niet worden misbruikt, zijn aanwezig in Remote Desktop Protocol Server (CVE-2024-43582) en Microsoft Configuration Manager (CVE-2024-43468). Beide kwetsbaarheden maken het mogelijk voor ongeauthenticeerde aanvallers om systemen op afstand zonder enige interactie van gebruikers over te nemen. In het geval van het lek in Remote Desktop Protocol Server moet een aanvaller hiervoor een speciaal geprepareerd pakket naar een RPC-host sturen. De kwetsbaarheid in de Configuration Manager is via het versturen van een speciaal request te misbruiken. De beschikbaar gestelde updates zullen op de meeste systemen automatisch worden geïnstalleerd.