Overheid start campagne tegen online oplichting: 'Laat je niet interneppen'

De overheid is net als vorig jaar de campagne 'Laat je niet interneppen' gestart, om zo mensen voor online oplichting te waarschuwen. "In 2023 hadden twee op de drie Nederlanders van 15 jaar en ouder te maken met e-mails of andere berichten van online criminelen. Eén op de tien werd daadwerkelijk slachtoffer van online oplichting", aldus de ministeries van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken van wie de campagne is.

Via de campagne worden burgers opgeroepen om goed de afzender van online berichten te checken en bij twijfel weg te klikken. Ook worden de 'interneptechnieken' van online oplichters beschreven, zoals spoofing, misbruik maken van emoties, gebruik van tijdsdruk, doen alsof er een noodgeval is, aanbieden van buitenkansen, het persoonlijk maken en heel erg vriendelijk zijn.

"Online criminelen maken gebruik van misleidingstechnieken zoals tijdsdruk of ze doen zich voor als een organisatie. Zo zie je nu veel nepberichten en e-mails van overheidsinstanties, zoals de gemeente of de Belastingdienst met een linkje in het bericht. Op deze manier proberen online criminelen gegevens te stelen om toegang te krijgen tot andere accounts of geld te verdienen door de gegevens door te verkopen", zegt Yoanne Spoormans van de politie.