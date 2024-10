Minister: geen direct verband tussen datalek en legacy it-systemen politie

Er zijn op dit moment geen aanwijzingen die suggereren dat het datalek bij de politie, waarbij gegevens van 65.000 medewerkers werden gestolen, te maken heeft met legacy it-systemen bij de organisatie of problemen in de beveiliging. Daarnaast is er geen honderd procent bescherming tegen aanvallen, zo stelt minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. Tijdens een debat van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid kwamen het datalek en verouderde it-systemen bij de politie ter sprake.

"Bij de politie zijn er bijvoorbeeld nog tientallen verouderde ict-systemen, die vervangen moeten worden maar nu nog draaien en geüpdatet moeten blijven omdat ze nog onmisbaar zijn. Omdat er ook gewerkt wordt aan nieuwe systemen, vraagt dat tijdelijk om een dubbele inzet van tijd en geld, wat er niet is. Graag een reactie van de minister. Herkent hij dit?", vroeg SP-Kamerlid Van Nispen. "Volgens mij gaat de minister zo meteen een verband leggen met de ict en de hack", merkte GroenLinks-PvdA-Kamerlid Mutluer op.

"Ik ga het toch maar weer noemen: honderd procent garantie tegen hacks bestaat niet. Ik vind het veel te vroeg om een verband te suggereren met legacy-it-systemen", reageerde de minister. Van Weel erkende dat legacy systemen er zeker zijn, ook in de strafrechtketen en bij de politie. "Dat geldt voor elke grote uitvoeringsorganisatie. Bij het vervangen van die legacysystemen treedt vrijwel altijd vertraging op, zeker als dat hele grote projecten zijn. Dat is vervelend, maar een fact of life. Maar ik zou niet willen suggereren dat er een direct verband zit tussen het gebruik van legacysystemen en deze hack."

Vervolgens liet de bewindsman opnieuw weten dat bij de aanval het Outlook-adresboek is buitgemaakt. "In elke organisatie kan elke medewerker op het moment dat die in een e- mail in het adresboek zoekt en de eerste letters intypt, daarmee toegang krijgen tot de werkcontactgegevens van iedereen die in dat bedrijf werkt. Dat is bij de politie niet anders. Die informatie betreft het hier, voor zover wij op dit moment weten. We komen er nog verder over te spreken. U krijgt nog meer informatie over de hack. Maar nogmaals, zoals we het nu kunnen zien, was hij niet gelieerd aan it-problemen of problemen in de beveiliging."