Gemeente Zwolle verplicht identificatie-app voor thuiswedstrijden PEC Zwolle

De gemeente Zwolle wil dat alle bezoekers van thuiswedstrijden van voetbalclub PEC Zwolle verplicht een app gebruiken om toegang tot het stadion te krijgen, maar supporters zijn hier niet blij mee. PEC Zwolle experimenteert al enige tijd met een eigen app. Gebruikers die zich eenmalig via de app identificeren kunnen daarmee toegang tot wedstrijden krijgen. De 'ouderwetse seizoenskaart' is ook nog te gebruiken, maar voor het nieuwe seizoen wil de gemeente dat er alleen nog gebruik wordt gemaakt van Identify Based Access (IBA). Deze voorwaarde is in de vergunning voor dit seizoen opgenomen.

"De reden van deze verplichting is dat de afgelopen seizoenen is gebleken dat supporters makkelijk op kaarten van iemand anders binnen konden komen", zo laat de gemeente Zwolle tegenover de Stentor weten. "Daarom is de identiteit van supporter(s) die geen gebruik maken van hun eigen kaart lastig te achterhalen als daar aanleiding voor is. Met IBA is inzichtelijk wie er in het stadion zitten en welke uitsupporters meegaan naar uitwedstrijden." Tickets zijn via de app nog wel aan iemand anders over te dragen, als die zich ook eerst identificeert.

Supporters zijn niet blij met de verplichting. "Juridisch snijdt het geen hout. Er zijn maar een paar (overheids)-organisaties die om jou ID-kaart mogen vragen incl. pasfoto ter opslag. Daar zitten geen voetbalclubs tussen, daarnaast mogen andere bedrijven zoals bijvoorbeeld telecombedrijven wel vragen naar uw legitimatiebewijs, maar niet scannen of opslaan incl. pasfoto", schrijft de website Pec.nu. Die wijst ook naar het SyRI-systeem van de overheid dat door de rechter werd verboden. "In ons optiek een vergelijkbare casus."