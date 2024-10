Politie houdt verdachten aan voor versturen 150.000 phishing-sms'jes

De politie heeft twee mannen van 20 en 24 jaar aangehouden op verdenking van het versturen van 150.000 phishing-sms'jes. De berichten leken afkomstig van de Belastingdienst. Slachtoffers van de phishingaanvallen werden voor duizenden euro's bestolen. De zaak kwam aan het licht nadat een bedrijf aangifte deed omdat een ex-medewerker simkaarten had besteld op naam van het bedrijf.

De recherche uit Utrecht startte een onderzoek waaruit bleek dat de simkaarten werden ingezet voor smishing. Het onderzoek leidde naar een pand in Meidrecht. Daar werd niemand aangetroffen. Wel werden er diverse goederen in beslag genomen waaronder dongels, laptops, een grote hoeveelheid simkaarten en telefoons. Via de dongels was het mogelijk om via meerdere simkaarten tegelijk sms-berichten te versturen. De twee verdachten werden in Utrecht aangehouden.