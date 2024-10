Cisco onderzoekt mogelijke diefstal van broncode en andere gegevens

Cisco onderzoekt de mogelijke diefstal van broncode en andere gegevens, nadat iemand op internet claimt deze data in handen te hebben en aanbiedt. Het zou naast broncode ook gaan om zaken als certificaten, hardcoded credentials, API-tokens, AWS private buckets, Azure storage buckets, ssl-certificaten en private en public keys.

"Cisco is bekend met berichten dat een aanvaller claimt toegang te hebben tot bepaalde Cisco-gerelateerde bestanden", aldus een woordvoerder van het netwerkbedrijf tegenover Bleeping Computer. "We zijn een onderzoek gestart om deze claim te verifieren en het onderzoek is nog gaande." Na berichten op X over de mogelijke datadiefstal daalde de koers van Cisco. In 2022 wisten criminelen in te breken op systemen van Cisco, waarna de gestolen data op internet werd gepubliceerd.