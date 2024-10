Coenradie: Telegram geeft geen gehoor aan Notice and Action-verzoeken

Telegram geeft geen gehoor aan het uitvoeren van Notice and Action-verzoeken, zo stelt staatssecretaris Coenradie van Justitie en Veiligheid. Bij berichtendiensten, zoals WhatsApp, Signal en Telegram, is de wetgever terughoudender om het belang van opsporing en handhaving te faciliteren, omdat daarbij grondrechten van gebruikers in het geding kunnen komen, zoals het recht op privacy en het recht op communicatie- en briefgeheim, aldus de bewindsman.

Coenradie reageerde op Kamervragen van GroenLinks-PvdA over de aanwezigheid van zogenoemde bangalijsten op Telegram. "Het Openbaar Ministerie doet samen met de politie momenteel breder onderzoek naar de mate waarin Telegram meewerkt aan Notice and Action-verzoeken, waartoe zij zelf via hun eigen website oproepen. Vooralsnog is uit het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar voren gekomen dat Telegram Notice and Action-verzoeken niet honoreert, waarbij het gaat om het verzoek tot het verwijderen van divers strafbaar materiaal, waaronder bangalijsten."

Daarnaast onderzoekt het Openbaar Ministerie of en in hoeverre Telegram (inmiddels) wel meewerkt aan bevelen tot het ontoegankelijk maken van content op basis van rechterlijke machtigingen. Het onderzoek beslaat een breed scala aan verdenkingen van strafbare feiten, zoals de online handel in drugs en wapens, terreur en online misbruikmateriaal. "Afhankelijk van hoe het Openbaar Ministerie de uitkomsten van het onderzoek beoordeelt, worden vervolgacties overwogen", voegt Coenradie toe. Onlangs liet Telegram-oprichter Pavel Durov weten dat de chatdienst dit jaar al duizenden keren gehoor heeft gegeven aan dataverzoeken van autoriteiten, die dan om gegevens van gebruikers vragen.

GroenLinks-PvdA-Kamerlid Mutluer had de staatssecretaris ook gevraagd of hij het ermee eens is dat als er niet handhavend tegen Telegram kan worden opgetreden, dat betekent dat Telegram en vergelijkbare berichtendiensten en internetsites voortaan vrij spel hebben om strafbare content te verspreiden en dat dan het grondrecht op een persoonlijke levenssfeer niet meer gewaarborgd kan worden. "Zo ja, deelt u dan ook de mening dat dit onaanvaardbaar is en wat gaat u doen om er voor te zorgen dat er wel handhavend kan worden opgetreden? Zo nee, waarom niet?", wilde Mutluer verder weten.

"Ik deel de mening dat het onaanvaardbaar is als online omgevingen verworden tot een vrijhaven voor illegale content en strafbare activiteiten. De DSA stelt dan ook dat openbare sociale media gehouden zijn op te treden tegen het openbaar maken en verspreiden van illegale content als zij er weet van hebben dat dit via hun platformen plaatsvindt", antwoordt Coenradie, die toevoegt dat de wetgever bij berichtendiensten terughoudender is om het belang van opsporing en handhaving te faciliteren, omdat daarbij grondrechten van gebruikers in het geding kunnen komen, zoals het recht op privacy en het recht op communicatie- en briefgeheim.