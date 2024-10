Data zestienduizend HHNK-klanten gestolen bij aanval op AddComm

Bij de ransomware-aanval op klantcommunicatiebedrijf AddComm in mei van dit jaar zijn de gegevens van ruim zestienduizend klanten van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) gestolen. AddComm verstuurt de aanslagen van de waterschapsbelasting voor HHNK per post en digitaal. Het HHNK houdt zich bezig met het beheren, keren en zuiveren van water in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal.

"Als onze gegevens van inwoners en bedrijven hierbij zijn betrokken, kan het gaan om persoonsgegevens als naam, adres, woonplaats, burgerservicenummer en bijvoorbeeld eigendomsgegevens van onroerend goed", zo liet waterschap HHNK afgelopen mei weten. "Wij hebben afspraken met AddComm gemaakt over een goede beveiliging zodat we erop vertrouwden dat de data veilig waren bij AddComm. Cybercriminelen worden echter steeds vaardiger in het omzeilen van zeer geavanceerde beveiliging, en het is ze gelukt in te breken bij AddComm."

Het Noordhollands Dagblad meldt nu dat het om gegevens van 16.625 inwoners en bedrijven gaat. AddComm liet eind mei weten afspraken te hebben gemaakt met de criminelen achter de aanval, om gestolen klantgegevens te verwijderen en niet te publiceren. Details over deze afspraak zijn niet gegeven. "Vermoedelijk gaat het om tonnen", aldus het Noordhollands Dagblad.