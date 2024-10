Brits NCSC maakt 'beschermende' dns-dienst voor scholen breder beschikbaar

Het Britse National Cyber Security Centre (NCSC) heeft een gratis 'beschermende' dns-dienst voor scholen die het vorig jaar lanceerde breder beschikbaar gemaakt. De Protective Domain Name Service (PDNS) moet onderwijsinstellingen tegen onder andere ransomware en phishingaanvallen beschermen. De dns-dienst blokkeert toegang tot bekende malafide domeinen. Daarnaast biedt het organisaties informatie over de gezondheid van hun netwerk en geeft ze toegang tot support van het NCSC in het geval van problemen.

PDNS was al beschikbaar voor de Britse overheid, hulpdiensten en lokale autoriteiten. Vorig jaar kwam de dienst onder de noemer 'PDNS for Schools' beschikbaar voor onderwijsinstellingen. Vandaag meldt het NCSC dat meer onderwijsinstellingen, alsmede partijen die dns aan scholen aanbieden, van PDNS gebruik kunnen maken. Dit moet de cyberweerheid van meer onderwijsinstellingen versterken, aldus de Britse overheidsinstantie.

"PDNS for Schools voorkomt dat malware, ransomware, phishingaanvallen en andere online dreigingen schoolnetwerken bereiken. Het is een aanvulling, maar geen vervanging, van de beveiligingsmaatregelen die scholen al zouden moeten hebben", aldus het NCSC. Dat werkt voor het aanbieden van de dienst samen met internetbedrijf Cloudflare en serviceprovider Accenture. Wanneer gebruikers een malafide domein bezoeken zullen ze een melding met uitleg te zien krijgen waarom het is geblokkeerd.