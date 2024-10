Amnesty wil verbod op gezichtsherkenning om mensen te identificeren

Amnesty International wil dat er een verbod komt op de inzet van gezichtsherkenningstechnologie om mensen te identificeren, bijvoorbeeld door politie bij demonstraties. Volgens de mensenrechtenorganisatie zet de politie een scala aan digitale middelen in om demonstranten in de gaten te houden, zoals drones, videosurveillancewagens en bodycams. Voorafgaand aan demonstraties is onduidelijk welke middelen worden ingezet en waar beelden van demonstranten voor worden gebruikt, aldus Amnesty. "Deze praktijk schendt het recht op privacy, kan discriminerende effecten hebben en demonstranten afschrikken de straat op te gaan."

"De Nederlandse politie heeft meerdere malen verklaard dat ze geen gezichtsherkenningstechnologie in real-time gebruikt, maar de camera's op videosurveillanceauto's bieden de technologie om dat wel te doen: ze worden geleverd met gezichtsherkenningsfuncties. De autoriteiten zeggen dus dat ze de mogelijkheid wel hebben, maar deze functie niet gebruiken. Het ministerie van Justitie bekijkt momenteel in welke gevallen en onder welke voorwaarden er behoefte zou kunnen zijn aan het gebruik van real-time gezichtsherkenningstechnologie", stelt Amnesty in een rapport over de inzet van camerasurveillance bij demonstraties (pdf).

"‘Amnesty maakt zich al langer zorgen over de controlecultuur en het risicodenken van de overheid bij demonstraties. Laten we niet vergeten dat demonstreren een recht is en geen gunst. We willen een verbod op gezichtsherkenningstechnologie als het gaat om identificatie en duidelijke regels voor politie camera’s bij protesten", zegt Dagmar Oudshoorn van Amnesty. "De regels over wat de politie wel en niet mag in Nederland zijn niet duidelijk genoeg. Hier kan misbruik van worden gemaakt en er ontstaat een risico op willekeur."

De mensenrechtenorganisatie doet in het rapport vier aanbevelingen. Zo moet het gebruik van camerasurveillance in de wet worden gereguleerd en moet gezichtsherkenningstechnologie worden verboden. "Verbied de ontwikkeling, productie, verkoop, export en het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie voor identificatie door alle publieke en private actoren." Verder moet politie verplicht een mensenrechtentoets uitvoeren voor de inzet van technologieën zoals videosurveillanceauto's en drones en moet politie beslissingen over de inzet van deze middelen openbaar maken.

"Sommige vormen van surveillance zijn door hun aard in geen enkele context verenigbaar met de mensenrechten. Amnesty International roept op tot een verbod op dergelijke technologieën, waaronder ongerichte massasurveillance, het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie voor identificatie en zeer invasieve vormen van spyware", zo laat het rapport verder weten.