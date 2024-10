Nederland voert NIS2-richtlijn naar verwachting derde kwartaal 2025 in

Nederland zal de Europese beveiligingsrichtlijn NIS2 naar verwachting in het derde kwartaal van 2025 invoeren. Daarmee wordt de door de EU gestelde deadline met een jaar gemist. De richtlijn had uiterlijk vandaag naar nationale wetgeving moeten zijn omgezet. Zolang de richtlijn niet is ingevoerd gelden er geen verplichtingen voor organisaties die hieronder vallen.

"Zoals eerder gecommuniceerd, komt de vertraging doordat de omzetting naar nationale wetgeving een omvangrijk en complex traject is. De impact voor Nederlandse organisaties is aanzienlijk en er zijn ten opzichte van bestaande wetgeving meer sectoren en meer organisaties die moeten voldoen aan de nieuwe wetgeving", stelt minister Van Weel van Justitie en Veiligheid.

De NIS2-richtlijn is een herziening van de richtlijn inzake netwerk- en informatiebeveiliging uit 2016 en wil meer duidelijkheid scheppen en de implementatie verbeteren en inspelen op de ontwikkelingen in dit gebied. De richtlijn dekt meer sectoren en activiteiten dan voorheen, stroomlijnt de rapporteringsverplichtingen en pakt de beveiliging van de toeleveringsketen aan. Zo moeten meer entiteiten en sectoren maatregelen nemen om zich tegen cyberaanvallen te beschermen. Het gaat dan om sectoren als energie, vervoer, banken, gezondheidszorg, digitale infrastructuur, openbaar bestuur en ruimtevaart.

Ook wordt een kader vastgesteld voor betere samenwerking en informatie-uitwisseling tussen verschillende autoriteiten en lidstaten en wordt er een “Europese kwetsbaarheidsdatabase” opgezet. Verder legt de wet EU-landen strengere verplichtingen op, op het gebied van toezicht voor cyberbeveiliging. De wet werd eind 2022 aangenomen, waarna EU-lidstaten 21 maanden de tijd hebben om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.

"Voor alle essentiële en belangrijke entiteiten gaan die verplichtingen in de NIS2-richtlijn pas gelden zodra de Cyberbeveiligingswet in werking treedt. Er kan dus ook niet op de naleving hiervan toezicht worden gehouden door de Nederlandse toezichthouder", aldus Van Weel over de gevolgen van het nog niet invoeren van de richtlijn. "Dit geldt eveneens voor verplichtingen die voortvloeien uit de Europese uitvoeringsverordening die nadere invulling geeft aan de plichten uit de NIS2-richtlijn."

De Critical Entities Resilience (CER) richtlijn, die zich richt op de bescherming van publieke en private organisaties tegen fysieke risico’s, zoals de gevolgen van misdrijven, sabotage en natuurrampen, zal naar verwachting ook in het derde kwartaal van 2025 in werking treden. De minister verwacht dat de twee wetsvoorstellen voor het invoeren van beide richtlijnen eind dit jaar naar de Raad van State gaan en afhankelijk van het advies in het eerste kwartaal van volgend jaar naar de Tweede Kamer. "Het streven is dat beide wetten in het derde kwartaal van 2025 in werking treden."