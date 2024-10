RTL België op vingers getikt wegens weigerknop in cookiebanner

De Belgische privacytoezichthouder GBA heeft RTL België op de vingers getikt wegens het ontbreken van een weigerknop in de eerste laag van de cookiebanner en het bedrijf opgedragen dit aan te passen, zodat de banner wel aan de AVG voldoet. Tevens oordeelde de GBA dat de knop om alle cookies te accepteren onrechtmatig werd benadrukt in een opvallende kleur (pdf).

Een bezoeker van de website van RTL België had via privacystichting noyb een klacht over het mediabedrijf bij de GBA ingediend. Toen de website begin vorig jaar werd bezocht gaf de cookiebanner in de eerste laag alleen de optie om alle cookies te accepteren of op een 'meer weten' knop te klikken. De AVG stelt dat toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens vrijelijk gegeven moet worden en het even eenvoudig moet zijn om cookies te weigeren als accepteren.

De eerste laag in de cookiebanner moet dan ook een een acceptatie- en weigerknop bevatten. RTL België liet de toezichthouder weten dat de AVG websites niet verplicht om een weigerknop te bieden en dat de acceptatieknop geen specifieke kleur hoeft te hebben. Dat is volgens de toezichthouder niet het geval en de AVG maakt duidelijk dat de eerste laag van de cookiebanner wel een acceptatie- en weigerknop moet bevatten. Doordat dit niet het geval was overtrad RTL België de AVG.

Daarnaast oordeelde de Belgische privacytoezichthouder dat de acceptatieknop geen opvallende kleur mag hebben zodat gebruikers daar eerder op klikken. Ook hiermee schond het mediabedrijf de privacywetgeving. Vanwege de overtredingen gaf de GBA het mediabedrijf een berisping en droeg het op de cookiebanner aan te passen. Op het moment van schrijven is de cookiebanner nog niet aangepast. Vorige maand kreeg de Belgische uitgeverij Mediahuis van de GBA een dwangsom opgelegd omdat de weigerknop in de eerste laag ontbrak. Het bedrijf moest de cookiebanner binnen 45 dagen aanpassen.