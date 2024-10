Rechtszaak Consumentenbond tegen Google morgen van start

Morgen vindt in Amsterdam de eerste zitting plaats van de rechtszaak die de Consumentenbond en Stichting Bescherming Privacybelangen tegen Google aanspanden. Volgens beide partijen verdient Google jaarlijks miljarden aan het schenden van de privacy van gebruikers van. Gegevens van gebruikers van Google Search, Google Chrome, Google Maps, YouTube, Gmail en eigenaren van Androidtelefoons zouden zonder hun toestemming en medeweten worden verwerkt. Het gaat onder andere om je locatiegegevens, browsegedrag en appgebruik, aldus de Consumentenbond en Stichting Bescherming Privacybelangen.

"Google schendt elke dag jouw online privacy en volgt stiekem je fysieke locatie. Google verzamelt, analyseert en deelt gegevens over jou met anderen en verdient daar miljarden aan. Zonder dat je daar iets tegen kunt doen. Dit is een inbreuk op jouw privacy", zo laat de website van beide partijen weten. Die willen via de rechter een schadevergoeding voor gebruikers afdwingen en dat Google fundamentele veranderingen doorvoert in de manier waarop het omgaat met persoonsgegevens.

De rechtbank zal eerst beoordelen of de Consumentenbond en Stichting Bescherming Privacybelangen de belangen van gedupeerden in Nederland mogen behartigen. "Het is een belangrijke stap op weg naar een fundamentele verandering in de manier waarop Google omgaat met de persoonsgegevens van consumenten. En een belangrijke stap op weg naar compensatie", zegt Ada van der Veer, voorzitter Stichting Bescherming Privacybelangen. "Tegelijkertijd is het frustrerend dat het morgen alleen gaat over de vraag of de stichting geschikt is, terwijl Google nog iedere dag de privacyrechten van de miljoenen Nederlanders blijft schenden."

"Ruim 150.000 consumenten hebben zich al voor de Google-claim aangemeld en hun steun uitgesproken voor deze procedure. Dat geeft wel aan hoe belangrijk consumenten deze zaak vinden", zegt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond. "Het signaal vanuit consumenten is duidelijk: Google mag de privacyrechten van consumenten in Nederland niet langer met voeten treden."