Zendesk-omgeving van het Internet Archive gecompromitteerd

Aanvallers zijn erin geslaagd de Zendesk-omgeving van het Internet Archive te compromitteren en hebben naar gebruikers die ooit een supportvraag indienden een e-mail gestuurd. Onlangs wisten aanvallers gegevens van 31 miljoen gebruikers van het Internet Archive te stelen. Nu blijkt ook de Zendesk-omgeving gecompromitteerd. Zendesk biedt een online omgeving waarmee organisaties vragen van klanten en gebruikers kunnen verwerken.

Tal van mensen die ooit een supportticket bij het Internet Archive aanmaakten ontvingen onderstaande e-mail, zo blijkt uit meldingen op X en Reddit. Volgens het bericht heeft het Internet Archive gelekte API-keys niet geroteerd, waardoor gecompromitteerde tokens die onder andere toegang tot de Zendesk-omgeving bieden nog steeds werken.

Het Internet Archive kwam vorige week met een 'services update' over het datalek en de aanval. "We nemen een voorzichtige, doordachte aanpak om onze verdediging opnieuw op te bouwen en te versterken. Onze prioriteit is ervoor te zorgen dat het Internet Archive sterker en veiliger online komt." Er is nog niet op het nieuwste incident gereageerd.