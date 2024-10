Massaclaimzaken tegen bunq over fraudevergoeding van de baan

Online bankieren is per definitie onveilig omdat het voor criminelen véél te eenvoudig is om zich, via de telefoon of met een nepwebsite, voor te doen als zijnde van de bank.



De discussie blijft maar draaien over of een bank enigszins mitigerende maatregelen heeft getroffen, zoals het vertragen van verdachte overboekingen en het bieden van een bereikbare telefonische helpdesk. Dat is echter allemaal symptoombestrijding, niet het aanpakken van het onderliggende probleem.