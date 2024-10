Gemeente Almere lekt door foutieve printinstelling gegevens inwoners

De gemeente Almere heeft door een foutieve printinstelling de gegevens van meer dan vijftienhonderd inwoners gelekt. Het datalek deed zich vorige maand voor bij het versturen van brieven met een herinnering om paspoort of identiteitsbewijs binnenkort te vernieuwen.

"Bij het afdrukken van de brieven is een foutieve instelling gebruikt zonder dat daar controle op heeft plaatsgevonden. Daardoor zijn er op de achterkant van de brief aan inwoners onterecht de NAW-gegevens gekomen van één andere inwoner en de datum van het verlopen van het identiteitsbewijs", aldus burgemeester Van der Loo in een brief aan de gemeenteraad.

Na ontdekking van het datalek zijn zowel een herstelbrief als excuusbrief verzonden. "Er is dus een brief gestuurd aan de mensen die een brief hadden gekregen met gegevens van anderen en een brief aan de mensen van wie de gegevens bij een andere inwoner terecht zijn gekomen en die zelf dus geen brief hadden gekregen", legt de burgemeester uit. Tevens is het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld.

Meerdere getroffen inwoners hebben telefonisch hun ontevredenheid geuit, laat Van der Loo verder weten. Ook kwamen er twee klachten binnen. De gemeente heeft inmiddels het werkproces aangepast. Zo vindt er een extra check op enkelzijdig/dubbelzijdig afdrukken plaats, worden er tussentijdse steekproeven gedaan op brieven die in de couverteermachine gaan en vindt er voor verzending een extra steekproef plaats bij de postkamer (pdf).