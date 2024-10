Gemeente Almere lekt gegevens inwoners door foutieve printinstelling

Het klinkt als een brief van één kantje die ten onrechte dubbelzijdig is afgedrukt, anders waren er als ik me niet vergis enveloppen zonder adres onder het adresvenster geweest. Dan zijn er in plaats van 1550 enveloppen 775 gevuld.



Ik neem aan dat de verzender van de brief kan aangeven hoeveel mensen die moeten ontvangen, en ik mag hopen dat de couverteermachine tellers laat zien voor hoeveel vellen die heeft verwerkt en hoeveel enveloppen die heeft gevuld. In dit geval moeten die waarden gelijk zijn aan elkaar, en gelijk aan het aantal brieven dat degene die ze heeft aangemaakt verwacht. Dat lijkt me als controle betrouwbaarder én simpeler uitvoerbaar dan de genoemde steekproeven.



Verder kunnen bij menselijke handelingen altijd fouten optreden, en bij menselijke controles verslapt heel makkelijk de aandacht als er te lang achter elkaar niets mis gaat. Mensen zijn geen machines. Bij de fouten die je echt wilt vermijden moet je dus proberen te voorkomen dat het succes van dergelijke menselijke handelingen afhangt. Er bestaan couverteermachines waarbij barcodes de enveloppering aansturen, met software die die barcodes toevoegt aan de printuitvoer. Ik overzie niet hoe die precies werkt en of die in staat is om dit soort fouten af te vangen in een kantoorautomatiseringsomgeving (ik heb decennia geleden zoiets helpen inrichten in een mainframe-omgeving, en daar zijn wezenlijke verschillen tussen), maar als dat kan dan kan het wellicht de investering waard zijn om het in te zetten.