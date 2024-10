Privacyexperts kritisch over passagiersverificatie door Uber

Nederlandse privacyexperts zijn kritisch over de passagiersverificatie die Uber vorige maand in de Verenigde Staten uitrolde en vrezen een 'verificatiesamenleving'. Volgens Uber moet 'rider verification' voor een veiligere ervaring voor taxichauffeurs zorgen. Gebruikers kunnen een kopie van hun identiteitsbewijs en een selfie uploaden. Zodra de gebruiker is geverifieerd krijgt die een blauw vinkje achter zijn naam. Taxichauffeurs kunnen zien of iemand is geverifieerd.

Uber stelt dat mensen die zich niet laten verifiëren nog steeds van de taxidienst gebruik kunnen maken, maar waarschuwt dat niet-geverifieerde personen met langere wachttijden te maken kunnen krijgen. Het bedrijf laat tegenover De Telegraaf weten dat de maatregel alleen voor de Verenigde Staten geldt en niet voor Nederland is bedoeld.

Techexpert Danny Mekic is bang dat dit soort maatregelen voor een 'verificatiesamenleving' zorgen. "Uber is begonnen met de paspoortcontrole om goed gedrag aan te moedigen. Dat lijkt iets kleins, maar kan leiden tot uitsluiting waarbij de macht ligt bij een handjevol techbedrijven", zo laat hij aan De Telegraaf weten. "Het gaat er niet om of je iets te verbergen hebt, maar om wat er met je gegevens gebeurt. Een foute interpretatie van de gegevens kan er bovendien voor zorgen dat je wordt uitgesloten."

Stichting Privacy First is ook kritisch en noemt de maatregel disproportioneel. "Te pas en te onpas wordt er gevraagd naar identiteitsgegevens, het is een zorgwekkende trend", laat directeur Vincent Böhre weten. Hij waarschuwt dat het afgeven van allerlei privacygevoelige informatie voor allerlei risico’s zorgt, waaronder identiteitsfraude.