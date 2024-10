Google meldt actief misbruik van beveiligingslek in Samsung-telefoons

Aanvallers maken actief misbruik van een kwetsbaarheid in Samsung-telefoons. De aanvallen vonden al voor het uitkomen van de updates plaats, zo meldt Google. Samsung kwam begin deze maand met beveiligingsupdates. De kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2024-44068, bevindt zich in verschillende Exynos-processoren van Samsung en kan leiden tot een use-after-free. Via het beveiligingslek kan een aanvaller zijn rechten verhogen.

Samsung maakt geen melding van actief misbruik. Google laat in een analyse weten dat het de kwetsbaarheid bij onderzoek naar een aanval ontdekte en aan Samsung rapporteerde. De aanvallers gebruikten het beveiligingslek om willekeurige code in het cameraserver-proces uit te voeren, dat met hogere rechten draait. Hoe en tegen wie het beveiligingslek is misbruikt, alsmede wie erachter de aanval zit, laat Google niet weten.