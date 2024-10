E-mailadres gemeente Antwerpen verstuurde 150.000 phishingmails

Een e-mailadres van de gemeente Antwerpen is gebruikt voor het versturen van 150.000 phishingmails, waarbij werd geprobeerd om toegang tot cryptowallets te krijgen. De phishingmails, afkomstig van support@antwerpen.be, lieten weten dat de MetaMask-wallet van de ontvanger was geblokkeerd en gebruikers hun wallet moesten updaten.

De phishingaanval was mogelijk doordat een aanvaller toegang had gekregen tot een gebruikersaccount van een stadsmedewerker bij de SaaS-tool Campaign Monitor. De gemeente gebruikt deze tool voor mailingcampagnes. Vervolgens maakte de aanvaller het adres support@antwerpen.be aan en verstuurde de phishingmails, zo liet wethouder Caluwaerts tegenover de Antwerpse gemeenteraad weten.

Bij de aanval gebruikte de aanvaller zijn eigen adressenbestand en niet dat van de gemeente Antwerpen. Het account werd na ongeveer een uur geblokkeerd. De wethouder, die op een mondelinge vraag van een gemeenteraadslid reageerde, benadrukte dat alleen één account was gecompromitteerd en niet de gehele omgeving. De aanvallers hebben ook geen data uit Campaign Monitor geëxporteerd, voegde Caluwaerts toe.

Inmiddels is het betreffende account verwijderd en is voor alle overige accounts multifactorauthenticatie ingeschakeld. Omdat er geen persoonsgegevens zijn gecompromitteerd heeft de gemeente geen melding bij de Belgische privacytoezichthouder GBA gedaan, legde de wethouder uit.