VS wil verbod op verkoop gevoelige persoonsdata aan China invoeren

De Amerikaanse overheid wil een verbod op de verkoop en overdracht van gevoelige persoonsgegevens en overheidsgerelateerde data aan China. Eerder dit jaar kwam de Amerikaanse president Biden met een 'executive order' waarin hij de grootschalige verkoop en overdracht van gevoelige persoonsgegevens van Amerikanen aan China, Rusland, Iran, Noord-Korea, Cuba en Venezuela verbiedt. In de praktijk zal het vooral gaan om China.

Onder gevoelige persoonsgegevens worden onder andere dna-gegevens, biometrische data, persoonlijke gezondheidsgegevens, geolocatiegegevens, financiële data en bepaalde 'persoonlijke identifiers' verstaan. Het Amerikaanse ministerie van Justitie werkt nu aan regelgeving waardoor er beperkingen op bepaalde dataoverdrachten gaan gelden. Volgens de Amerikaanse autoriteiten kunnen kwaadwillende landen op allerlei manieren misbruik van persoonsgegevens maken, bijvoorbeeld voor cyberaanvallen, afpersing of beïnvloeding.

Door de verkoop en overdracht van grote hoeveelheden gevoelige persoonsdata te verbieden moeten risico's voor de nationale veiligheid worden weggenomen, aldus de autoriteiten. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft nu een conceptvoorstel gepresenteerd waar het publiek dertig dagen op kan reageren. Zo willen de autoriteiten een verbod op de overdracht van dna-gegevens van meer dan honderd Amerikanen of de persoonlijke of gezondheidsinformatie van tienduizend mensen. Ook het versturen van locatiegegevens van meer dan duizend Amerikaanse apparaten is straks niet meer toegestaan.