Kabinet wil dat cryptodiensten gebruikersgegevens met Belastingdienst delen

Het kabinet wil dat cryptodiensten gegevens van gebruikers met de Belastingdienst delen en heeft een conceptwetsvoorstel dat dergelijke bedrijven hiertoe verplicht ter consultatie aangeboden. Bedrijven die de gegevens niet met de fiscus delen kunnen een bestuurlijke boete krijgen. Ook kan strafrechtelijke vervolging plaatsvinden. Volgens het kabinet verandert er niets voor eigenaren van cryptovaluta, omdat zij al aangifte moeten doen over het saldo van hun cryptobezittingen.

Per 1 januari 2026 worden aanbieders van cryptodiensten in de EU verplicht om jaarlijks bepaalde gegevens over hun gebruikers te verzamelen, te controleren en te delen met de belastingdienst van de lidstaat waar zij voor toepassing van Europese DAC8-richtlijn zijn geregistreerd. De belastingdienst wisselt de gerapporteerde gegevens met betrekking tot inwoners van andere EU-lidstaten uit met die andere EU-lidstaten. Het kabinet heeft nu een conceptwetsvoorstel gepresenteerd dat de DAC8-richtlijn nationaal implementeert.

Volgens het kabinet moet de wetgeving zorgen voor meer transparantie als het gaat om bezit van cryptovaluta, waardoor belastingontwijking- en ontduiking beter kan worden bestreden. "De markt voor cryptoactiva is de afgelopen tien jaar snel gegroeid en daarmee ook het vermogen dat voor de Belastingdienst onvoldoende zichtbaar is. Dit brengt een groter risico op belastingontduiking- en ontwijking met zich mee", aldus een uitleg over het conceptwetsvoorstel. "Als er niets wordt gedaan krijgt de Belastingdienst niet meer zicht op vermogen uit de handel met crypto’s met als gevolg het mislopen van belastingopbrengst."

Het publiek kan via Internetconsultatie.nl tot en met donderdag 21 november op het voorstel reageren. Vervolgens zou het voorstel in het tweede kwartaal van volgend jaar naar de Tweede Kamer moeten gaan. "Met dit wetsvoorstel zetten we een belangrijke stap in de belastingheffing over crypto’s. In de toekomst kunnen EU-lidstaten dankzij de uitwisseling van gegevens beter samenwerken en worden transacties met crypto’s inzichtelijk voor belastingdiensten", zegt Folkert Idsinga, staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst.