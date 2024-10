LinkedIn krijgt wegens gerichte advertenties boete van 310 miljoen euro

De Ierse privacytoezichthouder DPC heeft LinkedIn wegens het onrechtmatig gebruik van persoonlijke gegevens voor het tonen van gerichte advertenties een boete van 310 miljoen euro opgelegd. Het zakelijke sociale netwerk van Microsoft overtrad op meerdere punten de AVG. Naast het betalen van de boete moet LinkedIn ook de gegevensverwerking aanpassen zodat die aan de Europese privacywetgeving voldoet.

LinkedIn ging bij de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers op meerdere punten in de fout. De toestemming die het aan gebruikers vroeg voor de verwerking van hun gegevens was niet vrijelijk gegeven, specifiek of voldoende geïnformeerd, zoals de AVG verplicht. Daarnaast deed LinkedIn ten onrechte een beroep op 'gerechtvaardigde belangen' voor het verwerken van persoonsgegevens om zo gerichte advertenties te tonen.

LinkedIn claimde ook ten onrechte dat de gegevensverwerking, waarbij persoonlijke data werd verwerkt voor het tonen van gepersonaliseerde reclame, noodzakelijk was voor de uitvoering van een overeenkomst. Verder was de gegevensverwerking van persoonlijke data niet eerlijk en transparant. In totaal heeft LinkedIn volgens de Ierse privacytoezichthouder zes artikelen van de AVG geschonden.

"De rechtmatigheid van gegevensverwerking is een fundamenteel onderdeel van databeschermingswetgeving en de verwerking van persoonsgegevens zonder een passende juridische basis is een duidelijke en ernstige schending van het fundamentele recht op gegevensbescherming", aldus de DPC. Het volledige vonnis zal op een later moment openbaar worden gemaakt.