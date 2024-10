Autoriteit Persoonsgegevens mag hoogte AVG-boete niet met burgers delen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) mag de hoogte van de boete die het een bedrijf wegens het schenden van de AVG oplegde niet met twee burgers delen die over de onderneming een klacht hadden ingediend. Dat heeft de rechtbank Den Haag in een kort geding geoordeeld. Volgens de rechter wegen de belangen van het bedrijf, als het gaat om de boetehoogte, zwaarder dan de belangen van de burgers.

De directrice van het bedrijf had van de AP twee bestuurlijke boetes gekregen. Bij het aanbieden van haar financiële dienst verwerkte ze persoonsgegevens op een manier die in strijd is met de AVG. Ook werden aan de directrice twee lasten onder dwangsom opgelegd waarin haar is gelast de overtredingen te stoppen en niet meer te begaan. De Autoriteit Persoonsgegevens wilde de twee burgers die over het bedrijf hadden geklaagd informeren over het boetebesluit.

De directrice ging hier tegen in beroep. Ze stelt dat de AP geen redelijk belang heeft om dit te doen en dat het delen van het volledige boetebesluit met de twee burgers ervoor kan zorgen dat het boetebedrag openbaar wordt. Dit zou grote gevolgen voor haar bedrijf kunnen hebben, omdat daardoor klanten hun contracten zullen opschorten of opzeggen en nieuwe klanten wegblijven. Dit leidt volgens de directrice tot een 'onevenredige impact' op de bedrijfsvoering en haar reputatie.

"De hoogte van de aan eiseres opgelegde bestuurlijke boete is aanzienlijk te noemen. De hoogte van de boete is van een geheel andere orde dan de boetes die de AP oplegde (of zou hebben kunnen opleggen) voordat AP het boetebeleid van de European Data Projection Board is gaan volgen", aldus de voorzieningenrechter op basis van het debat tussen beide partijen.

De directrice deed nog de suggestie om het boetebesluit met de twee burgers te delen en daar dan alleen te vermelden dat de boete meer dan één miljoen euro bedraagt, in plaats van het exacte bedrag te noemen. Zo zouden de twee klagers weten dat er ten minste een forse boete is opgelegd in het kader van de handhaving. De rechter komt uiteindelijk tot het oordeel dat de belangen van de directrice zwaarder wegen dan de belangen van de burgers om de boetehoogte te weten. Het wordt de AP dan ook verboden het bedrag en de berekening met de twee klagers te delen.