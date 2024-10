IOS 18.2 laat Europese gebruikers standaard geïnstalleerde apps verwijderen

Met iOS 18.2 kunnen Europese iPhone-gebruikers straks standaard geïnstalleerde apps zoals de App Store, Safari, Messages, Camera en Photos verwijderen. Het techbedrijf doet dit vanwege de Europese DMA (Digital Markets Act)-wetgeving. De mogelijkheid wordt niet voor gebruikers buiten de EU beschikbaar. Tevens wordt het eenvoudiger voor gebruikers om zelf standaard-apps in te stellen. Apple had de aanpassing afgelopen augustus al aangekondigd, maar die is nu in de bètaversie van iOS 18.2 beschikbaar, melden MacRumors en 9to5Mac.