Telegram verwijdert na handhavingsverzoek bangalijsten in openbare groepen

Telegram heeft zogenoemde bangalijsten in openbare groepen op het platform verwijderd. Dat meldt Offlimits, expertisecentrum online misbruik. Daarnaast heeft de chatapp toegezegd dat Offlimits via een apart kanaal de mogelijkheid krijgt meldingen door te geven, zodat Telegram illegale en onrechtmatige content offline kan halen. De bangalijsten bevatten allerlei gegevens van vrouwen, zoals foto, naam, telefoonnummer en soms zelfs hun adres. Ook worden ze beoordeeld op uiterlijk en bedprestaties.

"Het heeft een hoop moeite gekost, maar we zijn blij dat de bangalijsten eindelijk offline zijn. Voor de slachtoffers betekent dit dat hun gegevens niet langer voor iedereen te zien zijn", zegt Robbert Hoving, directeur bestuurder van Offlimits. De organisatie had Telegram herhaaldelijk gevraagd de lijsten te verwijderen, maar er werd niet ingegrepen. Daarop diende Offlimits een handhavingsverzoek in bij de toezichthouders, waarop Telegram wel in beweging kwam, aldus het expertisecentrum.

"Het is goed dat Telegram bereid lijkt om met ons mee te gaan werken. Voorheen konden we vaak weinig met meldingen over Telegram, omdat ze nooit reageerden. Met deze afspraken kunnen we mensen die iets naars meemaken op Telegram een stuk beter helpen. We gaan de komende periode scherp monitoren of Telegram de toezeggingen waarmaakt en zich ook echt als een verantwoordelijk platform gaat gedragen", laat Hoving verder weten.

“De bangalijsten zien we nu gelukkig niet meer in openbare groepen op Telegram", aldus advocaat Ina Brouwer. "Maar we zijn er niet gerust op wat er gebeurt in niet-openbare groepen. Aan de naam van een besloten groep kun je soms al zien dat daar bangalijsten worden gedeeld. Telegram heeft nu een eerste stap gezet, we gaan nu kijken wat er nodig is om Telegram nog verder op te schonen."