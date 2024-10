Le Monde: bodyguards presidenten lekken locatiegegevens via Strava

De persoonsbeveiliging van de Franse president Emmanuel Macron, Amerikaanse president Joe Biden en presidentskandidaten Donald Trump en Kamala Harris lekken via fitnessapp Strava locatiegegevens en andere informatie, zo stelt de Franse krant Le Monde op basis van eigen onderzoek. Ook onder het beveiligingsteam van de Russische president Vladimir Putin werden Strava-gebruikers gevonden.

De Groupe de sécurité de la présidence de la République (GSPR) is verantwoordelijk voor de beveiliging van de Franse president. Zeker twaalf GSPR-leden delen hun locatiegegevens via Strava, waardoor het ook mogelijk is om de president te volgen, aldus Le Monde. Daarnaast delen de bodyguards ook informatie over zichzelf via de app, zoals adres, foto's van hun gezin en hobby's.

Strava biedt een heatmap die geaggregeerde informatie over de wandel-, hardloop- en fietsroutes van gebruikers weergeeft. Het delen van deze informatie met de heatmap staat standaard ingeschakeld, maar is door gebruikers uit te schakelen. Ook is het mogelijk om persoonlijke heatmaps te delen. Zowel de Amerikaanse Secret Service als Franse autoriteiten stellen dat de door Le Monde genoemde risico's zeer klein zijn en de beveiliging van de presidenten niet in het geding is, aldus persbureau AP en The Independent.