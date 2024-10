Chatapp Threema kondigt samenwerking aan met OS-ontwikkelaar Apostrophy

De telefoon heeft lage specs en is mogelijk een goedkope "chinaphone" zonder security strongbox.Verder kan ik geen info vinden over eventuele beveiligingsinformatie.Ik denk dat het gewoon AOSP/LineageOS is maar dan met hun eigen "recept" toegevoegd.Een beetje zoals de "braxphone" van Rob Braxman, erg vaag.Het iz beter een Pixel telefoon te kopen met GrapheneOS als men echt beveiliging en privacy wil.DivestOS is ook erg goed.Hier is een vergelijkingstabel voor Android roms: