Ierse universiteit schrapt lessen wegens cybersecurity-incident

De Ierse South East Technological University (SETU) heeft vandaag allerlei lessen wegens een cybersecurity-incident met de it-systemen geschrapt. Om wat voor soort incident het precies gaat laat de universiteit niet weten. Wel dat het incident in vroeg stadium werd ontdekt en er geen aanwijzingen zijn die erop duiden dat data of informatie is gecompromitteerd. Het onderzoek is nog gaande.

Vanwege herstelwerkzaamheden kunnen zowel personeel als studenten met verstoringen te maken krijgen. Daarnaast zijn lessen op de Waterford Campus vandaag geschrapt. SETU telt ruim achttienduizend studenten en tweeduizend medewerkers, verdeeld over vier campussen. De Ierse politie is inmiddels een onderzoek gestart.