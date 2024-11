Opnieuw lek in Androidtelefoons dat remote code execution mogelijk maakt

Androidtelefoons bevatten opnieuw een kwetsbaarheid waardoor remote code execution mogelijk is, zo laat Google weten. Het techbedrijf heeft beveiligingsupdates beschikbaar gemaakt. De kwetsbaarheid (CVE-2024-43091) in het System-onderdeel van Android laat een aanvaller op afstand code uitvoeren op Android 12, 12L, 13, 14 en 15, zonder dat aanvullende 'execution privileges' zijn vereist.

Hoewel het hier om een RCE-kwetsbaarheid gaat heeft Google de impact van het probleem als 'high' bestempeld. Verdere details zijn niet in het beveiligingsbulletin gegeven. Zo is onduidelijk hoe een aanvaller de kwetsbaarheid zou kunnen misbruiken. Vorige maand waarschuwde Google ook al voor een RCE-kwetsbaarheid in het System-onderdeel.

Daarnaast is er ook een kritieke kwetsbaarheid (CVE-2024-38408) in een onderdeel van chipfabrikant Qualcomm verholpen. Het gaat om 'cryptografische problemen' met de Bluetooth-controller. Verdere details zijn niet gegeven, behalve dat misbruik op afstand kan plaatsvinden en Qualcomm het beveiligingslek als kritiek heeft bestempeld. Google komt elke maand met updates voor Android. In totaal zijn er met de patchronde van november 46 kwetsbaarheden verholpen.

Patchniveau

Google werkt met zogeheten patchniveaus, waarbij een datum het patchniveau weergeeft. Toestellen die de november-updates ontvangen zullen '2024-11-01' of '2024-11-05' als patchniveau hebben. Fabrikanten die willen dat hun toestellen dit patchniveau krijgen moeten in dit geval alle updates van het Android-bulletin van november aan hun eigen updates toevoegen, om die vervolgens onder hun gebruikers uit te rollen. De updates zijn beschikbaar gesteld voor Android 12, 12L,13, 14 en 15

Fabrikanten van Androidtoestellen zijn volgens Google tenminste een maand geleden over de nu verholpen kwetsbaarheden ingelicht en hebben in die tijd updates kunnen ontwikkelen. Dat wil echter niet zeggen dat alle Androidtoestellen deze updates zullen ontvangen. Sommige toestellen worden niet meer met updates van de fabrikant ondersteund of de fabrikant brengt de updates op een later moment uit.