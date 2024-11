Google Cloud verplicht gebruik multifactorauthenticatie voor alle gebruikers

Google Cloud gaat het gebruik van multifactorauthenticatie (MFA) voor alle gebruikers verplichten die nu nog met alleen met een gebruikersnaam en wachtwoord inloggen. De verplichting zal volgend jaar gefaseerd wereldwijd worden uitgerold. Daarbij zullen zowel organisaties als gebruikers worden gewaarschuwd voor de aankomende verplichting en de manier waarop ze MFA kunnen instellen.

Deze maand start het techbedrijf met het informeren van gebruikers en organisaties via meldingen in de Google Cloud console. Vervolgens zal begin volgend jaar MFA worden verplicht voor alle nieuwe en bestaande gebruikers die met alleen een wachtwoord inloggen. Als laatste volgen eind 2025 de 'federated users' die via een identiteitsprovider inloggen. Google benadrukt dat MFA een 'cruciale maatregel' is om accounts tegen ongeautoriseerde toegang te beschermen en roept gebruikers op om het zo snel mogelijk in te stellen.