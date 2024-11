GVB verwijdert oplaadautomaten wegens einde support van pinsoftware

De Amsterdamse vervoerder GVB gaat een groot aantal verkoop- en oplaadautomaten bij bus- en tramhaltes en metrostations verwijderen, omdat de pinsoftware in de automaten per 1 januari volgend jaar niet meer wordt ondersteund door de leverancier. Dat heeft het GVB vandaag bekendgemaakt. Binnen de Amsterdamse politiek zijn zorgen, met name over mensen die cash voor hun kaartjes willen betalen.

Het gaat in totaal om 55 verkoop- en oplaadautomaten bij bus- en tramhaltes en 66 automaten op metrostations. Volgens het GVB is er geen alternatief om de automaten te blijven ondersteunen. "Daarnaast is reizen met het OV veranderd door de komst van OVpay, het in- en uitchecken met de betaalpas en het kopen van online OV-tickets via bijvoorbeeld de GVB-app", claimt de vervoerder. OVpay is een initiatief van alle OV-bedrijven van Nederland, waaronder ook het GVB, en Translink in samenwerking met met banken, ICS, Mastercard, Visa en OV-autoriteiten.

Binnen de Amsterdamse politiek zijn er zorgen over de impact van de maatregel op mensen die met contant geld voor het openbaar vervoer willen betalen of niet over een smartphone beschikken. "Iedereen moet van het OV gebruik kunnen maken. Het weghalen van de ticketautomaten past hier nog niet in. Te veel mensen zijn afhankelijk van betalen met contant geld. Bovendien moet er makkelijk en snel een kaartje gekocht kunnen worden", zegt PvdA-gemeenteraadslid Farley Asruf op X. "Het is belachelijk dat deze keuze nu gemaakt wordt. Winkels zijn ook niet 24/7 geopend. Deze beslissing is ondoordacht genomen en getuigt van weinig realiteitsbesef."

"Zorgwekkend bericht. Openbaar vervoer moet toegankelijk blijven voor iedereen. Dit besluit raakt een grote groep Amsterdammers die afhankelijk zijn van cash, denk bijvoorbeeld aan ongedocumenteerde of dakloze mensen. Volgende maand debat in regioraad", aldus GroenLinks-gemeenteraadslid Elisabeth IJmker op X.