Europese Commissie werkt aan kader voor online leeftijdsverificatie

De Europese Commissie werkt samen met lidstaten en toezichthouders aan een kader voor de ontwikkeling van technische tools voor online leeftijdsverificatie. Dat laat staatssecretaris Szabo voor Digitalisering weten in reactie op een onlangs door de Tweede Kamer aangenomen motie. De motie van ChristenUnie en Nieuw Sociaal Contract (NSC) riep het kabinet op tot het wettelijk borgen van 'privacyvriendelijke en betrouwbare leeftijdsverificatie' voor het bezoeken van gok- en pornografische websites.

Szabo merkt op dat minister Agema van Volksgezondheid en minister Heinen van Financiën inmiddels bezig zijn met de uitwerking van de motie. "Op dit moment werkt de Europese Commissie samen met lidstaten en AVG- en DSA-toezichthouders aan een kader dat moet helpen technische tools te ontwikkelen waarmee leeftijdsverificatie kan plaatsvinden", voegt de staatssecretaris toe.

"Hierbij is het wel belangrijk dat er bij Europese standaardisatie de afweging van belangen als privacy, non-discriminatie, inclusiviteit, veiligheid en betrouwbaarheid in acht worden genomen en dat dit niet leidt tot het verwerken van aanvullende persoonsgegevens teneinde de meerderjarigheid van afnemers van een dienst vast te stellen", gaat Szabo verder. Afgelopen september waarschuwde een coalitie van meer dan zestig burgerrechtenbewegingen, privacyexperts, advocaten en academici de Europese Commissie voor de grote risico's van online leeftijdsverificatie.

Minister Beljaarts van Economische Zaken noemde leeftijdsverificatie met 'gewaarborgde privacy' eerder nog een 'complex probleem'. Szabo spreekt over een 'complex onderwerp', waar een balans moet worden gevonden tussen het betrouwbaar verifiëren van de leeftijd, borgen van de privacy en oog houden voor veiligheid, inclusiviteit en non-discriminatie. Andere landen zijn ook bezig met online leeftijdsverificatie en Szabo wil kijken wat daar van te leren valt. Daarnaast wil hij, naast het toepassen bij online alcoholverkoop en 'buy now pay later' diensten, kijken wat er verder nog mogelijk is als het gaat om leeftijdsverificatie (pdf).