Palo Alto Networks waarschuwt voor mogelijke RCE-kwetsbaarheid PAN-OS

Palo Alto Networks waarschuwt klanten voor een mogelijke kwetsbaarheid in PAN-OS waardoor remote code execution (RCE) zou kunnen plaatsvinden. Het securitybedrijf adviseert klanten om de managementinterface niet benaderbaar vanaf het internet te maken. PAN-OS is het besturingssysteem dat op de firewalls van Palo Alto Networks draait.

In een informatiebulletin meldt Palo Alto Networks dat het bekend is met een claim dat er een RCE-kwetsbaarheid in de managementinterface van PAN-OS zou zitten. Details over het beveiligingslek zijn niet bekend. Ook zegt het securitybedrijf nog geen aanwijzingen van misbruik te hebben gezien. Klanten wordt aangeraden best practices te volgen met betrekking tot het beveiligen van de managementinterface, zoals ervoor zorgen dat die niet vanaf internet benaderbaar is.