NFI haalt systeem offline na verdachte activiteit met medewerkersaccount

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft een systeem offline gehaald nadat er verdachte activiteit met een medewerkersaccount werd gedetecteerd. "Het NFI is nog in staat om forensische onderzoeken uit te voeren, maar wordt door deze situatie helaas wel enigszins belemmerd", aldus minister Van Weel in een brief aan de Tweede Kamer (pdf).

De verdachte activiteiten, die niet verder door Van Weel worden uitgelegd, vonden afgelopen donderdagavond plaats. Uit voorzorg besloot het NFI om alle internetverbindingen van het systeem te verbreken. Na ontdekking van de activiteit werd een onderzoek ingesteld. "Het eerste resultaat van het onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd wat betreft infiltratie van buitenaf", laat de minister verder weten.

Van Weel voegt toe dat zodra meer resultaten van het lopende onderzoek bekend zijn er wordt bekeken of en welke maatregelen getroffen kunnen worden. Het NFI werkt volgens de minister er hard aan om 'alle systemen' weer zo snel mogelijk in gebruik te kunnen nemen. Verdere details zijn niet gegeven.