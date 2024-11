Overheid kijkt welke contactgegevens in Outlook-lijsten zichtbaar moeten zijn

De overheid gaat kijken welke contactgegevens in Outlook zichtbaar moeten zijn. Dat heeft minister Van Weel van Justitie en Veiligheid laten weten naar aanleiding van vragen over het datalek bij de politie. "Het delen van contactgegevens tussen collega’s in Outlook is noodzakelijk om samenwerking te faciliteren en ten behoeve van de werking van systemen, zoals mailsystemen", aldus de bewindsman.

Van Weel voegt toe dat het de verantwoordelijkheid van overheidsorganisaties zelf is om op basis van risicomanagement de nodige preventieve maatregelen te nemen. "Lijsten van contactgegevens in Outlook zijn echter niet te voorkomen in een zakelijke omgeving, aangezien deze noodzakelijk zijn om samenwerking te faciliteren en ten behoeve van de werking van (mail)systemen. Wel zal worden bezien welke informatie daarin zichtbaar dient te zijn."

Bij het datalek werden, vermoedelijk via gestolen cookies, werkgerelateerde contactgegevens van alle politiemedewerkers buitgemaakt. Het gaat om de zogenoemde 'global address list' met daarin de Outlook-visitekaartjes. In enkele gevallen gaat het ook om privé(contact)gegevens die personen met een politieaccount zelf in hun visitekaartje hebben gezet. "Het kan bijvoorbeeld gaan om privételefoonnummers en vermoedelijk ook om (profiel)foto’s", aldus de minister.

Van Weel laat verder weten dat werkgerelateerde gegevens van undercoveragenten zijn afgeschermd en en niet zijn opgenomen in de global address list van Outlook. "Deze gegevens zijn dus niet buitgemaakt."