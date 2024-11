Onderzoek: airfryer-apps willen audio opnemen en locatie gebruiker weten

Verschillende apps voor het bedienen van "slimme" airfryers willen de exacte locatie van gebruikers weten en de mogelijkheid hebben om audio via de telefoon op te nemen. Dat stelt de Britse consumentenorganisatie Which? op basis van eigen onderzoek. Volgens de organisatie moeten fabrikanten van "slimme" apparaten privacy boven winst te stellen.

Which? analyseerde de airfryer-apps van Xiaomi, Aigostar en Cosori. Alle drie de apps willen zowel de exacte locatie van gebruikers weten als de permissie om audio op de telefoon van gebruikers te kunnen opnemen. Een reden hiervoor wordt niet gegeven, aldus de consumentenorganisatie. De Xiaomi-app maakt verbinding met trackers van Facebook, TikTok-advertentienetwerk Pangle en Tencent (afhankelijk van de locatie van de gebruiker).

De Aigostar-app vraagt om geslacht en geboortedatum bij het aanmaken van een account, wederom zonder duidelijke reden. Tevens sturen zowel Aigostar als Xiaomi persoonlijke data naar servers in China. Dit staat wel vermeld in het privacybeleid. "Ons onderzoek laat zien dat slimme technologiefabrikanten en de bedrijven met wie ze samenwerken, schijnbaar zonder enige terughoudendheid, in staat zijn om gegevens van consumenten te verzamelen, en dit vaak met weinig of geen transparantie doen", aldus Harry Rose van Which?.