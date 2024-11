Exchange Server waarschuwt gebruikers via banner voor misbruik spoofinglek

Microsoft heeft een beveiligingsupdate voor Exchange Server uitgebracht die ervoor zorgt dat gebruikers bij misbruik van een spoofinglek via een banner worden gewaarschuwd. De kwetsbaarheid (CVE-2024-49040) laat een aanvaller spoofingaanvallen tegen Exchange Server uitvoeren. Het beveiligingslek wordt veroorzaakt door de huidige implementatie van de 'P2 FROM header verificatie', die tijdens het transport plaatsvindt.

De P2 FROM header in een e-mail is onderdeel van de message header die in de e-mailclient van de ontvanger wordt weergegeven. "De huidige implementatie laat sommige non-RFC 5322 compliant P2 FROM headers door, wat ervoor kan zorgen dat de e-mailclient (bijvoorbeeld Microsoft Outlook), een vervalste afzender als legitiem weergeeft", aldus de uitleg van Microsoft. Met de nu uitgebrachte beveiligingsupdate kan Exchange Server e-mails met mogelijk malafide P2 FROM headers detecteren en gebruikers vervolgens automatisch een waarschuwing laten zien.