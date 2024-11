Derde editie Security Engineering van Ross Anderson gratis te downloaden

In maart van dit jaar overleed onverwachts Ross Anderson, hoogleraar Security Engineering aan de Universiteit van Cambridge. Anderson had een lange carrière op het gebied van cybersecurity. Zo schreef hij encryptieprotocollen en academische papers en publiceerde geregeld beveiligingsonderzoek. Ook maakte hij zich sterk voor burgerrechten en waarschuwde geregeld voor de gevaren van client-side scanning.

Anderson was ook de auteur van Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems. Het boek gaat over wat systemen kwetsbaar en veilig maakt. Het beschrijft een groot aantal onderwerpen, zoals access control, cryptografie, side channels, biometrie, protocollen, netwerkaanvallen en -verdediging, maar ook zaken als 'surveillance of privacy?', psychologie en bruikbaarheid en fysieke beveiliging. Volgens de Universiteit van Cambridge is het boek van Anderson een 'standaardhandboek'. Beveiligingsexpert Bruce Schneier spreekt over een 'meesterwerk'.

Light Blue Touchpaper, het blog waarop Anderson vaak publiceerde, laat weten dat hij met zijn uitgever Wiley had afgesproken om de derde editie van Security Engineering gratis via zijn eigen website aan te bieden, wat nu ook het geval is. Op de website zijn ook vijftien op het boek gebaseerde lezingen te vinden die Anderson aan master studenten gaf.