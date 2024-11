Max Schrems: toezichthouders moeten AVG strenger handhaven

Europese privacytoezichthouders moeten de AVG strenger handhaven, want het schenden van de Europese privacywetgeving heeft in de praktijk vaak weinig tot geen gevolgen, zo stelt de bekende privacyactivist Max Schrems. Wie verkeerd parkeert of een snelheidsovertreding begaat krijgt vaak meteen een boete. Er is geen e-mail of uitleg dat je niet de snelheid moet overtreden, aldus Schrems in een interview ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de Europese privacytoezichthouder EDPS.

"Maar als je een bigtechbedrijf, of zelfs een gemiddeld bedrijf bent, dan heeft het zeer weinig gevolgen als de wet wordt geschonden", stelt Schrems. Hij voegt toe dat deze cultuur van het niet naleven nu ook op juridische conferenties zichtbaar wordt. Zo stellen advocaten op het podium dat er niets zal gebeuren als de AVG wordt overtreden, laat de privacyactivist weten.

Volgens Schrems weten alle organisaties en bedrijven inmiddels dat ze zich aan de AVG zouden moeten houden. De wet zou dan ook streng moeten worden gehandhaafd, maar in de praktijk blijken veel toezichthouders zich nog altijd veel op voorlichting te richten. Bedrijven die de fout in gaan krijgen niet meteen een boete, maar eerst een waarschuwing om de overtreding te stoppen.

Daarnaast zijn er meerdere toezichthouders die hun beslissingen niet publiceren. Daardoor weet het publiek niet welke bedrijven de AVG hebben overtreden en gaat er ook geen afschrikwekkende werking uit van boete of berispingen. Een ander punt dat Schrems noemt zijn de boetebedragen. "We weten dat met name Sillicon Valley denkt dat als je slechts één of twee procent per jaar als 'privacybelasting' betaalt, je gewoon kunt doorgaan." Als een AVG-overtreding echt gevolgen zou hebben, zou de manier van denken mogelijk ook veranderen, aldus Schrems, die oproept duidelijke en strenge handhaving.