Loadbalancers Progress Kemp via kritieke kwetsbaarheid aangevallen

Aanvallers maken actief misbruik van een kritieke kwetsbaarheid om LoadMaster-loadbalancers van Progress Kemp aan te vallen. Daarvoor waarschuwt het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security. De impact van het beveiligingslek (CVE-2024-1212) is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 10.0.

Een loadbalancer verdeelt verkeer over beschikbare servers en kan ook aanvullende functionaliteit bieden, zoals een Web Application Firewall. Een kritiek beveiligingslek in de LoadMaster-loadbalancer maakt het mogelijk voor een ongeauthenticeerde aanvaller, die toegang tot de managementinterface heeft, om via een speciaal geprepareerd commando willekeurige systeemcommando's uit te voeren.

Vanwege de ernst van het beveiligingslek liet de supportpagina van Kemp, dat in 2021 door softwarebedrijf Progress werd overgenomen, begin dit jaar een rode banner zien om klanten te waarschuwen. In het beveiligingsbulletin dat in februari verscheen liet Kemp ook weten dat het wachtwoordbeleid is aangepast en werden klanten opgeroepen hun accountwachtwoord te wijzigen. Het CISA geeft geen details over de waargenomen aanvallen.