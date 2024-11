Het kabinet wil politie undercover mee laten kijken in besloten Telegramgroepen en komt binnen een aantal maanden met een wetsvoorstel dat hiervoor moet zorgen. Vorige week nam de Tweede Kamer een motie aan die het kabinet hiertoe oproept. De motie werd ingediend door Kamerleden Yesilgoz (VVD), Van der Plas (BBB) en Wilders (PVV). Ze stellen dat Telegram niet of nauwelijks toezicht houdt en ingrijpt op strafbare uitingen die via het platform plaatsvinden.

De politie heeft volgens de drie Kamerleden momenteel slechts beperkte mogelijkheden om undercover mee te kijken in besloten Telegramgroepen. Ze verzoeken de regering om de politie meer mogelijkheden te bieden om undercover mee te kijken in zowel besloten als niet besloten Telegramgroepen. De motie werd met 140 stemmen voor en negen tegen aangenomen. Alleen DENK, FvD en PvdD stemden tegen. De overige partijen waren voor.

Minister Van Weel stelt tegenover de Volkskrant dat de politie op dit moment alleen maar in open groepen mag 'rondhangen'. "Maar zodra je in een groep komt die halfbesloten is, dus waar je op een link moet drukken om er toegang toe te krijgen, of eentje die helemaal besloten is, waar je dus een uitnodiging voor moet krijgen, dan houdt het voor de politie al op: dan mag dat niet op basis van Art. 3 van de Politiewet, waar uit de jurisprudentie blijkt dat je niet over privacygevoelige informatie mag beschikken. Dat is een beetje de uitdaging met die moderne social media, dat je al heel snel raakt aan die grens."

Als oplossing komt Van Weel met een wetsvoorstel dat politie meer bevoegdheden geeft om toch mee te kunnen kijken. "Je maakt natuurlijk tot op zekere hoogte inbreuk op de privacy van mensen, dus wat we ook zullen moeten regelen is dat daar een goede toezichtsrol op zit", voegt de bewindsman toe. Hij laat verder weten dat het kabinet voor de zomer van volgend jaar met het wetsvoorstel komt.